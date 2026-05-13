Jugendlicher nach Sexualdelikt in Straubing in Untersuchungshaft genommen

Straubing: Am 10. Mai 2026 ereignete sich ein Sexualdelikt am Allachbachweg nahe eines Spielplatzes am Michaelsweg, das einer jungen Frau Schaden zufügte. Die Polizei konnte am 11. Mai 2026 einen jugendlichen Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Mittlerweile befindet sich dieser in Haft.

Untersuchungshaftbefehl gegen jugendlichen Tatverdächtigen

Am 12. Mai 2026 beantragte die Staatsanwaltschaft Regensburg, Zweigstelle Straubing, einen Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts eines Sexualdelikts. Dieser Antrag wurde vor dem zuständigen Amtsgericht in Regensburg geprüft.

Haftbefehl erlassen und Tatverdächtiger in Haft

Nach richterlicher Vorführung wurde der Haftbefehl erlassen. Der jugendliche Beschuldigte wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.