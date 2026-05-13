Großeinsatz in Ingolstadt: Rauchentwicklung und Evakuierung nach Kellerbrand
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Großeinsatz in Ingolstadt: Rauchentwicklung und Evakuierung nach Kellerbrand

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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INGOLSTADT, 13.05.2026 – In einem Gebäudekomplex in Ingolstadt kam es gestern aufgrund starker Rauchentwicklung zu einem Großeinsatz der Rettungs- und Einsatzkräfte.

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Rauch in der Gustav-Mahler-Straße gemeldet

Um 11.59 Uhr ging bei der Rettungsleitstelle der Alarm ein: Rauch in einem Wohnkomplex an der Gustav-Mahler-Straße. Die Einsatzkräfte evakuierten daraufhin alle Bewohner sicher und organisierten ihre Betreuung in einem von der INVG bereitgestellten Bus.

Unklare Zahl an Verletzten

Die genaue Zahl der Verletzten ist noch nicht vollständig bekannt. Bisherigen Informationen zufolge mussten 2 bis 3 Personen wegen Rauchgasintoxikation und Herzbeschwerden behandelt werden.

Brandursache und Schäden

Der Brand entstand in einem Kellerabteil des Wohnkomplexes. Der Sachschaden dort wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Der Schaden durch Rußbildung am restlichen Gebäude könnte jedoch deutlich höher sein. Kriminalpolizei-Ermittler gehen von fahrlässiger Brandstiftung aus, ausgelöst durch unsachgemäßes Entsorgen von Kohle.

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Erstmeldung:
Starke Rauchentwicklung im Gebäudekomplex an der Gustav-Mahler-Straße

Aktuell läuft ein Großeinsatz wegen starker Rauchentwicklung in mehreren Gebäuden an der Gustav-Mahler-Straße. Ein Großaufgebot an Rettungs- und Einsatzkräften ist vor Ort. Anwesende Bewohner werden evakuiert. Es wird nachberichtet.

Großeinsatz in Ingolstadt: Rauchentwicklung durch fahrlässige Brandstiftung in Wohnkomplex
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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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