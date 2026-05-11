Jugendlicher nach Volksfest in Gaimersheim mit Pfefferspray beraubt – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Jugendlicher nach Volksfest in Gaimersheim mit Pfefferspray beraubt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am vergangenen Freitagabend wurde ein 18-jähriger Ingolstädter nach seinem Besuch des Gaimersheimer Volksfests überfallen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt sucht nach Zeugen, die Hinweise geben können.

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Überfall nach Volksfestbesuch

Der Vorfall ereignete sich gegen 23:30 Uhr. Der junge Mann hatte das Festgelände verlassen und war auf dem Weg zur Bushaltestelle an der Ingolstädter Straße, um nach Hause zu fahren. Zwei Unbekannte näherten sich ihm und baten zunächst um Geld.

Brutaler Angriff mit Pfefferspray

Nachdem der 18-Jährige angab, kein Geld bei sich zu haben, sprühten die Täter ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der Überfall endete mit dem Diebstahl seiner Geldbörse und seines Mobiltelefons. Das Opfer erlitt eine Augenreizung, während die Angreifer unerkannt flüchteten.

Zeugen gesucht

Die sofort eingeleitete Fahndung blieb bisher erfolglos. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich mit Hinweisen zu auffälligen Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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