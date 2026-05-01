Großbrand durch Schweißarbeiten: Hoher Sachschaden in Preinerszell, keine Verletzten

Am heutigen Tag ereignete sich in Preinerszell, einem Ortsteil von Schweitenkirchen im Landkreis Pfaffenhofen a.d.Ilm, ein schwerwiegender Brand.

Schweißarbeiten führen zu verheerendem Feuer

Nach bisherigen Erkenntnissen führte ein 40-jähriger Mann privat Schweißarbeiten an seinem Pkw im Bereich einer Werkstatt durch. Dabei geriet das Fahrzeug in Brand, was verheerende Folgen hatte.

Ausbreitung des Feuers auf mehrere Gebäude

Das Feuer breitete sich rasch aus und erfasste einen Schuppen, das angrenzende Nebengebäude eines Wohnhauses, ein weiteres Nebengebäude mit Holzanbau sowie den dahinterliegenden Wald. Alle betroffenen Gebäude brannten vollständig aus, und mehrere Fahrzeuge wurden zerstört. Rund 200 Einsatzkräfte der Rettungsdienste waren vor Ort im Einsatz.

Ermittlungen und Schadenshöhe

Verletzt wurde glücklicherweise niemand, jedoch beläuft sich der entstandene Sachschaden nach ersten Schätzungen auf etwa 200.000 Euro. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen.

Ursprungsmeldung:

Schweitenkirchen, OT Preinerszell, Lkrs. Pfaffenhofen a.d. Ilm, 01.05.2026

Erstmeldung: Brand in Preinerszell – Rettungskräfte im Einsatz

Gegen 14:40 Uhr wurde der Einsatzzentrale ein Brand im Schweitenkirchener Ortsteil Preinerszell mitgeteilt. Derzeit kommt es zu starker Rauchentwicklung. Die Rettungskräfte sind mit einem Großaufgebot im Einsatz, es wird nachberichtet.