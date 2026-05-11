47-jähriger Mann tot an Ingolstädter Bushaltestelle gefunden: Polizei ermittelt Todesursache

Ingolstadt. Am frühen Morgen entdeckte eine Passantin gegen 06:30 Uhr einen leblosen Mann an der Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz in Ingolstadt. Sie informierte sofort die Bundespolizei, die umgehend den Rettungsdienst alarmierte. Der Notarzt konnte bei seinem Eintreffen jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Todesumstände zu klären. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um einen 47-jährigen Mann aus Rendsburg in Schleswig-Holstein.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keinerlei Anzeichen für eine fremde Gewalteinwirkung. Weitere Details zur Klärung der Todesursache werden erwartet.