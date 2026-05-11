47-jähriger Mann tot an Ingolstädter Bushaltestelle gefunden: Polizei ermittelt Todesursache
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

47-jähriger Mann tot an Ingolstädter Bushaltestelle gefunden: Polizei ermittelt Todesursache

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Ingolstadt. Am frühen Morgen entdeckte eine Passantin gegen 06:30 Uhr einen leblosen Mann an der Bushaltestelle am Bahnhofsvorplatz in Ingolstadt. Sie informierte sofort die Bundespolizei, die umgehend den Rettungsdienst alarmierte. Der Notarzt konnte bei seinem Eintreffen jedoch nur noch den Tod des Mannes feststellen.

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Kriminalpolizei übernimmt die Ermittlungen

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Todesumstände zu klären. Es handelt sich bei dem Verstorbenen um einen 47-jährigen Mann aus Rendsburg in Schleswig-Holstein.

Keine Hinweise auf Fremdeinwirkung

Nach aktuellem Ermittlungsstand gibt es keinerlei Anzeichen für eine fremde Gewalteinwirkung. Weitere Details zur Klärung der Todesursache werden erwartet.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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