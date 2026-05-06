Sexueller Übergriff auf 17-Jährige nach Maibaumfest in Machtlfing – Polizei sucht Zeugen
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

Sexueller Übergriff auf 17-Jährige nach Maibaumfest in Machtlfing – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Am Abend des 1. Mai 2026 ereignete sich in Andechs-Machtlfing, Landkreis Starnberg, ein schwerer Übergriff auf eine 17-Jährige. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

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Vorfall nach Maibaumfest

Laut Ermittlungen verließ das junge Opfer zwischen 22 Uhr und 23 Uhr das Maibaumfest und war zu Fuß auf der Erlinger Straße in Richtung Ortshinweisschild „Andechs/ Herrsching“ unterwegs. Ein unbekannter Mann soll sie plötzlich festgehalten haben. Nachdem das Mädchen zunächst flüchten konnte, wurde sie nur wenige Schritte später erneut vom Täter eingeholt und zu Boden gerissen. Trotz ihrer heftigen Gegenwehr und Hilferufe hielt der Mann an seinen sexuellen Übergriffen fest, berührte sie gegen ihren Willen an den Geschlechtsteilen und flüchtete anschließend in Richtung Andechs.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Der Täter wird als männlich beschrieben, komplett schwarz gekleidet mit einer Wollmütze, Wollhandschuhen, Pullover, Jeans und Stiefeln der Marke Doc Martens.

Die Polizei bittet Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 08141-612-0 zu melden. Insbesondere werden Gäste des Maibaumfestes, die Fotos oder Videos vom Abend haben, gebeten, diese über das Upload-Portal an die Polizei zur Verfügung zu stellen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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