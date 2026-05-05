52-jähriger Syrer auf offener Straße in Dachau brutal angegriffen – Tatverdächtige in Essen festgenommen und in Untersuchungshaft
Polizeipräsidium Oberbayern Nord

52-jähriger Syrer auf offener Straße in Dachau brutal angegriffen – Tatverdächtige in Essen festgenommen und in Untersuchungshaft

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
2 Min. Lesezeit

Auf offener Straße kam es vergangenen Donnerstagmorgen in Dachau zu einem schweren Überfall: Ein 52-jähriger Syrer wurde massiv körperlich angegriffen. Die Täter flüchteten vom Tatort. Das Opfer erlitt zahlreiche, teils schwere Verletzungen und wurde intensivmedizinisch im Krankenhaus behandelt. Glücklicherweise ist der Mann außer Lebensgefahr. Fünf syrische Männer, die verdächtigt werden, an dem Angriff beteiligt gewesen zu sein, konnten inzwischen in Essen festgenommen werden. Der Ermittlungsrichter in München ordnete Untersuchungshaft wegen des Verdachts des versuchten Totschlags an.

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Notruf und schnelle Rettungsmaßnahmen

Gegen 6 Uhr morgens alarmierten aufmerksame Passanten die Rettungskräfte und Polizei über Notruf, als sie den schwer verletzten Mann in der Martin-Huber Straße in Dachau fanden. Der 52-Jährige wurde umgehend notversorgt und zur intensivmedizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Erfolg bei der Fahndung

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck konnte, in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft München II, die flüchtigen Täter noch am selben Tag identifizieren. Die Ermittlungen führten zu den fünf in Essen lebenden Tatverdächtigen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurden sie am Abend des 30. April 2026 in Essen gefasst und dem Ermittlungsrichter vorgeführt.

Details zum Angriff

Nach aktuellen Ermittlungsergebnissen erwarteten die fünf Männer ihr Opfer gegen 6 Uhr morgens, als es seine Wohnung verließ. Sie griffen es überraschend mit Tritten, Schlägen und Stichen an. Als Zeugen den Angriff bemerkten, ergriffen die Täter die Flucht. Die Zeugen leisteten dem ernsthaft verletzten Mann Erste Hilfe und verständigten sofort die Rettungskräfte.

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ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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