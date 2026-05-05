Vermisster 20-Jähriger in Kleinostheim: Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Unterfranken

Vermisster 20-Jähriger in Kleinostheim: Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Min. Lesezeit

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Seit Montagabend wird ein Heranwachsender vermisst. Die Aschaffenburger Polizei sucht seither nach dem Vermissten und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Contents

20-jähriger Maximilian Edgar Schlegel vermisst

Der 20-jährige Maximilian Edgar Schlegel verließ am Montag, gegen 20:30 Uhr, sein Zuhause in der Josef-Hepp-Straße und ist seitdem verschwunden. Es kann gegenwärtig nicht ausgeschlossen werden, dass er sich in einer hilflosen Lage oder einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Beschreibung des Vermissten

Maximilian Edgar Schlegel wird wie folgt beschrieben:

  • Circa 170cm groß
  • Schlank bei 63 kg
  • Lange schwarze Haare
  • Der Vermisste trägt vermutlich komplett schwarze Kleidung und Schuhe mit einer weißen Schuhsohle

Polizei bittet um Mithilfe

Die Aschaffenburger Polizei sucht intensiv nach dem Vermissten und bittet jetzt auch die Öffentlichkeit um Hinweise. Informationen können bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 gemeldet werden.

- Anzeige -
88-jährige in Lengfeld vermisst: Polizei und Einsatzkräfte suchen nach Anneliese Rehm
Demenzkranke Seniorin in Alzenau vermisst: Polizei bittet um Mithilfe
91-jähriger demenzkranker Mann in Straßbessenbach vermisst: Polizei bittet um Hinweise
Polizei vermutet Verbrechen: 18-jähriger Jakub weiterhin vermisst, Familientatverdächtiger im Visier
81-jährige Frau in Erlenbach vermisst: Polizei bittet um Mithilfe der Bevölkerung
Diesen Artikel teilen
ByAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Ifo-Institut: Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter Ifo-Institut: Ölkonzerne geben Tankrabatt nur teilweise weiter
Nächster Artikel Großrazzia gegen Fußballfans: Polizei durchsucht Wohnungen in Bayern und NRW Großrazzia gegen Fußballfans: Polizei durchsucht Wohnungen in Bayern und NRW

Folgen Sie uns

You Might also Like