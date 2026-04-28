Polizei vermutet Verbrechen: 18-jähriger Jakub weiterhin vermisst, Familientatverdächtiger im Visier

Dittelbrunn, OT Hambach, Lkr. Schweinfurt – Seit dem 30. Oktober des vergangenen Jahres wird der junge Jakub Michalik vermisst. Intensivste Ermittlungen führten nun zu Hinweisen auf ein mögliches Verbrechen. Ein Tatverdacht lastet auf einem Mann aus Jakubs Umfeld, und aktuell führt ein Großaufgebot der Polizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durch.

Das Verschwinden von Jakub

Der 18-jährige Jakub wurde zuletzt am 30. Oktober 2025 in der Innenstadt von Schweinfurt gesehen. Gegen 05:45 Uhr trennten sich seine Wege von denen seiner Freunde im Bereich der Sonnenstraße und Damaschkestraße. Seither fehlt von ihm jede Spur.

Eine großangelegte Suchaktion, die aus der Luft, zu Wasser und zu Fuß durchgeführt wurde, blieb vorerst ohne Erfolg. Die Polizei setzte sowohl Hubschrauber als auch Spürhunde ein, um offenes Gelände abzusuchen. Zudem klopften Einsatzkräfte von Haus zu Haus, verteilten Flugblätter und befragten Anwohner. Spezialteams durchkämmten mit Booten den Main, ausgestattet mit Sonartechnologie, um den Flussgrund nach Spuren abzusuchen – jedoch ohne Ergebnis. Die Ermittlungen werden weiterhin mit höchster Intensität fortgesetzt.

Mann aus dem familiären Umfeld im Fokus

Im Zuge der laufenden Ermittlungen deuten neue Hinweise darauf hin, dass Jakub Opfer einer Gewalttat gewesen sein könnte. Ermittler gehen inzwischen davon aus, dass der 18-Jährige nicht mehr am Leben ist. Der Verdacht richtet sich gegen einen Mann aus Jakubs familiären Umfeld. Der Verdächtige wird momentan von Beamten der Kriminalpolizei Schweinfurt befragt.

Parallel dazu finden auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Schweinfurt umfassende Spurensicherungsmaßnahmen auf dem Grundstück des Verdächtigen sowie auf weiteren relevanten Flächen statt. Dabei kommen Spezialisten, Spürhunde und technisches Equipment zum Einsatz.

Mit Hochdruck arbeiten Polizei und Staatsanwaltschaft daran, die genauen Umstände des Verschwindens von Jakub am 30. Oktober zu klären.