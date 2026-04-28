Charles will vor US-Kongress Zusammenhalt beschwören
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Charles will vor US-Kongress Zusammenhalt beschwören

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Von DTS Nachrichtenagentur

Großbritanniens König Charles will bei seiner Rede vor dem US-Kongress am Dienstag den Zusammenhalt mit den USA beschwören. Laut dem vorab bekannt gewordenen Redemanuskript wird Charles sagen, dass trotz der aktuellen Meinungsverschiedenheiten zwischen den USA und Großbritannien “unsere beiden Länder immer wieder Wege gefunden haben, zusammenzukommen”.

Besuch des britischen Königspaares in den USA am 27.04.2026, Allison Robbert/Pool/Sipa/ddp via dts Nachrichtenagentur

In Zeiten großer internationaler Herausforderungen sei es wichtiger denn je, gemeinsam für die Verteidigung demokratischer Werte einzustehen, heißt es im Manuskript. In seiner Rede vor dem Kongress wird der König demnach wörtlich zur “Versöhnung und Erneuerung” der Partnerschaft zwischen den USA und Großbritannien aufrufen und gemeinsame Werte wie Toleranz, Freiheit und Gleichheit betonen.

Erwartet wird demnach außerdem, dass Charles in seiner Rede auch Bezug auf den Russland-Ukraine-Krieg nimmt und zur Verteidigung der gemeinsamen Werte die Unterstützung der Nato für das angegriffene Land fordert. Laut Redemanuskript wird er König den US-Abgeordneten erklären, dass das transatlantische Bündnis auf “Großzügigkeit und der Pflicht beruht, Mitgefühl zu fördern, Frieden zu stärken, das gegenseitige Verständnis zu vertiefen und Menschen aller Glaubensrichtungen und Konfessionslosen zu achten”.

Charles war am Montag mit seiner Frau Camilla auf einem Luftwaffenstützpunkt im US-Bundesstaat Maryland gelandet und später von US-Präsident Donald Trump und dessen Frau Melania im Weißen Haus begrüßt worden. Unter anderem wurde dem passionierten Imker Charles dabei auch der Bienenstock des Weißen Hauses präsentiert.

Der Staatsbesuch des britischen Königspaares ist für vier Tage angelegt und der erste seit dem Besuch von Königin Elizabeth II. im Jahr 2007.

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