Kriminalpolizei Bayreuth sucht wichtige Zeugen nach schwerem Sturz im Paracelsiusring
Polizeipräsidium Oberfranken
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Kriminalpolizei Bayreuth sucht wichtige Zeugen nach schwerem Sturz im Paracelsiusring

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

Ein tragischer Vorfall ereignete sich Anfang April in Bayreuth, bei dem ein Mann schwer verletzt wurde. Die Kriminalpolizei ermittelt in diesem Fall und sucht nach zwei Ersthelfern, die möglicherweise entscheidende Hinweise liefern könnten.

Unfall in der Nacht

Am Mittwoch, den 2. April 2026, in der Zeit zwischen 22 Uhr und 2 Uhr, entdeckten zwei Passanten einen schwer verletzten Mann auf der Straße im Paracelsiusring. Sie handelten schnell und brachten den Verletzten zu seiner Lebensgefährtin in die Wohnung. Der Zustand des Mannes ist nach wie vor kritisch.

Wichtige Zeugen gesucht

Die Identität der beiden Ersthelfer ist noch nicht bekannt, jedoch könnten sie wertvolle Informationen zum Unfallhergang liefern. Die Kriminalpolizei Bayreuth bittet die beiden sowie weitere mögliche Zeugen, sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0921/506-0 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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