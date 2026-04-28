Einbruch in Großmehring: 40 hochwertige Fahrräder im Wert von über 100.000 Euro gestohlen

Rund 40 hochwertige Fahrräder wurden in der Nacht auf Dienstag aus einem Geschäft in Großmehring gestohlen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Einbruch in den frühen Morgenstunden

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter etwa gegen 01:00 Uhr über ein Nachbargrundstück Zugang zum Gelände am Junkers-Ring. Über eine aufgebrochene Nebeneingangstüre drangen sie in das Geschäft ein.

Hoher Schaden durch gestohlene Fahrräder

Die unbekannten Täter entwendeten Fahrräder im Gesamtwert von mehr als 100.000 Euro und verluden sie in einen Transporter.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei bittet mögliche Zeugen, auffällige Beobachtungen unter der Telefonnummer 0841-93430 zu melden.