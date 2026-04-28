Zoo Augsburg aktuell | Frühlingszeit ist Nachwuchszeit

Auch in diesem Jahr heißt es wieder: Frühlingszeit ist Nachwuchszeit. Es gibt wieder einiges zu sehen und zu bestaunen. Was sich so alles getan hatte verraten wir in der neuesten Ausgabe von Zoo Augsburg aktuell.

Die jungen Wilden

Im Tierbestand beginnen nun die ersten Jungtiere zu schlüpfen und sich zu entwickeln. Unter den frisch geschlüpften Vögeln befinden sich ein Schmalschnabelstar, eine Inkaseeschwalbe sowie ein Schwalbensittich.

Auch bei den Säugetieren gibt es Nachwuchs: Ein kleiner Mähnenwolf entwickelt sich gut, wird zunehmend selbstständiger und zeigt eine stabile Entwicklung. Der Verlust des Schwanzes konnte nicht eindeutig geklärt werden, die Verletzung ist jedoch vollständig verheilt und beeinträchtigt das Tier nicht. Bei einer Kontrolle wurde zudem das Geschlecht festgestellt – es handelt sich um ein weibliches Tier.

Darüber hinaus wurde weiterer Nachwuchs dokumentiert: mindestens drei Streifenhörnchen, eine Hirschziegenantilope sowie ein Mantelpavian sind geboren worden.

Die Neuzugänge

Als Ersatz für das in der Tropenhalle verstorbene Chamäleon konnte ein neuer Bewohner aufgenommen werden. Gleichzeitig wurde der Vogelbestand durch mehrere Neuzugänge erweitert: Aus Ostrava kam ein Fukien-Waldrebhuhn, aus Antwerpen eine Türkistangare und aus Rostock ein Bambushuhn.

Die Abgänge

Von den im Vorjahr geborenen Nasenbären wurden insgesamt fünf Tiere – zwei Männchen und drei Weibchen – an einen privaten Halter nach Cham abgegeben. Da sich die Vermittlung von Nasenbären zunehmend schwierig gestaltet und künftig keine Erleichterung zu erwarten ist, wurde das Zuchtmännchen bereits im vergangenen Herbst kastriert, um die Population entsprechend zu steuern.

Auch in weiteren Tiergruppen gab es Abgaben: Zwei Nachzuchten der Hundskopfboas wurden an eine Einrichtung in Rostock übergeben.

Im Vogelbereich wurden ebenfalls Tiere abgegeben. Zwei Moorenten gingen an den Zoo Zürich, während zwei Schmuckloris an den Zoo Karlsruhe vermittelt wurden.

Die Trauerfälle

Im Bestand kam es zu mehreren Verlusten: Ein Zebrafink sowie zwei Schwalbensittiche sind verstorben. Besonders schwer wiegt jedoch ein Vorfall bei den Magellanpinguinen, bei dem drei Tiere durch einen Fuchs gerissen wurden.

Da es über viele Jahre keine Fuchsaktivität mehr auf dem Gelände gegeben hatte, wurde sofort mit höchster Priorität reagiert. Das Pinguingehege wurde umgehend elektrisch gesichert und die gesamte Anlage auf mögliche Schwachstellen überprüft. Dabei konnte schließlich eine Eintrittsstelle identifiziert und geschlossen werden, ein möglicher Fuchsbau auf dem Gelände wurde ebenfalls ausgeschlossen.

Aus wirtschaftlichen und organisatorischen Gründen mussten zudem zwei weitere Tiere aus dem Bestand genommen werden. Eine dreijährige Nachzucht der Rotbüffel sowie eine männliche Hirschziegenantilope wurden geschlachtet, nachdem sich keine Abnehmer für die Tiere finden ließen.

Bauvorhaben

Auf der Baustelle Himalaya-Land geht es derzeit spürbar voran: Die Stallanlagen nehmen sichtbar Form an und wachsen kontinuierlich weiter. Parallel dazu wurde bereits eine größere Menge an Pflanzenmaterial angeliefert, das für die spätere Gestaltung der Anlage vorgesehen ist.

Besonders aufwendig gestaltete sich das Einbringen von drei Großbäumen in das künftige Gehege der Roten Pandas. Die Aktion wurde auch medial begleitet und per Drohne dokumentiert, da der Transport und das Einsetzen der großen Bäume logistisch anspruchsvoll war.

Der Zoo Augsburg freut sich über Spender für das kostenintensive Vorhaben und hat sich dafür eine besondere Aktion einfallen lassen. Symbolisch werden kleine Teile des Geländes “verkauft”.