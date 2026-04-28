Abschied vom Zoo – Barbara Jantschke geht in Rente
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Abschied vom Zoo – Barbara Jantschke geht in Rente

Presse Augsburg
Von Presse Augsburg

Nach 24 Jahren als Direktorin und Geschäftsführerin des Augsburger Zoos verabschiedet sich Barbara Jantschke in den Ruhestand. 2002 übernahm sie den Zoo in schwieriger Lage und prägte ihn über mehr als zwei Jahrzehnte mit neuen Angeboten, stabileren Finanzen und vielen persönlichen Meilensteinen. Besonders die Primaten lagen ihr am Herzen, einige Tiere zog sie sogar selbst mit der Flasche groß. Zum Abschied blickt Barbara Jantschke auf turbulente Jahre, große Erfolge und ihre Zeit mitten im Zoo zurück.
 


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