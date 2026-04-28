46-Jähriger wegen sexueller Belästigung am Rosenheimer Bahnhof festgenommen

Rosenheim – Ein Fall von sexueller Belästigung am Bahnhof Rosenheim sorgt derzeit für Aufsehen. Die Bundespolizei hat Ermittlungen gegen einen 46-jährigen Mann eingeleitet, der beschuldigt wird, eine junge Frau unsittlich berührt zu haben.

Verdächtiger vorläufig festgenommen

Ein Zeuge meldete den Vorfall, bei dem ein stark alkoholisierter Mann eine 19-jährige Frau auf einer Wartebank bedrängt und sie am Gesäß und an den Oberschenkeln angefasst haben soll. Die Bundespolizisten fanden kurz darauf den beschriebenen Verdächtigen in der Bahnhofshalle und nahmen ihn zur Dienststelle mit. Der Mann, ein ungarischer Staatsbürger ohne festen Wohnsitz in Deutschland, war bereits wenige Tage zuvor wegen einer exhibitionistischen Handlung am Münchner Ostbahnhof aufgefallen.

Mann verweigert Aussage

Als die Ermittler den Mann mit dem Vorwurf der sexuellen Belästigung konfrontierten, verweigerte er die Aussage. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Der Verdächtige zeigte sich zunehmend unkooperativ gegenüber den Beamten. Nach den polizeilichen Maßnahmen, die auch eine Anzeige wegen sexueller Belästigung beinhalteten, durfte er die Dienststelle verlassen. Die Bundespolizei sprach ihm außerdem einen Platzverweis für den Bereich des Bahnhofs aus.