Polizeibericht Augsburg und Region vom 26.04.2026

Innenstadt – Polizei sucht Zeugen nach Sachbeschädigungen an Pkw

Bereits in der Nacht vom 31.03.2026 auf den 01.04.2026 kam es in der Haunstetter Straße auf Höhe der Hausnummer 22 zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw.

Im Tatzeitraum wurden an insgesamt acht Pkw, die am rechten Fahrbahnrand geparkt waren, die rechten Außenspiegel beschädigt.

Die Polizei Augsburg Mitte bittet nun Zeugen, die sich trotz der bereits vergangenen Zeit an verdächtige Geräusche oder Personen erinnern können, sich unter der Tel. 0821/323-2110 zu melden.

Oberhausen – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung und Diebstahl

Am Freitag (24.04.2026) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt und anschließendem Diebstahl am Helmut-Haller-Platz.

Gegen 18.00 Uhr befand sich der 33-jährige Geschädigte am Helmut-Haller-Platz. Hier wurde er von zwei männlichen Personen angesprochen und schließlich mehrmals ins Gesicht geschlagen. Der Geschädigte erlitt dadurch leichte Verletzungen. Anschließend nahm einer der unbekannten Täter den Geldbeutel des 33-Jährigen, den dieser in der Hand hielt, an sich und entnahm das darin befindliche Bargeld. Die beiden Männer entfernten sich in Richtung Ebnerstraße.

Da der 33-Jährige den Vorfall erst verspätet bei der Polizei meldete, konnten die Täter nicht mehr festgestellt werden.

Der Geschädigte beschrieb die beiden Männer wie folgt:

Beide sind etwa 40 Jahre alt, ca. 180 cm groß und schlank, osteuropäisches Erscheinungsbild, sie trugen Hoodies und Sonnenbrille.

Einer der Männer hatte tätowierte Unterarme.

Zeugen, die Hinweise auf den Vorfall oder die beiden unbekannten Männer geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Augsburg West unter der Tel. 0821/232-2510 zu melden.

Der 33-jährige Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Kriegshaber – Polizei ermittelt nach gefährlicher Körperverletzung

Am Freitag (24.04.2026) kam es zu einem Körperverletzungsdelikt auf einem Spielplatz in der Rockensteinstraße.

Gegen 14.40 Uhr befand sich der 15-jährige Geschädigte auf dem Gelände des Spielplatzes, als eine größere Personengruppe auf ihn zukam und ihn zunächst verbal anging. Im weiteren Verlauf schlugen einige der Personen unvermittelt auf den 15-Jährigen ein und traten diesen. Anschließend entfernte sich die Personengruppe.

Eine Passantin stellte den verletzten Geschädigten wenig später fest und informierte die Rettungskräfte. Der 15-Jährige wurde durch den Angriff verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos, deshalb sucht die Polizei Augsburg West nun nach Zeugen für den Vorfall oder Hinweise auf eine größere Personengruppe, die sich zum Tatzeitpunkt an der Tatörtlichkeit aufhielt unter der Tel. 0821/323-2510.

Der 15-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Firnhaberau – Polizei ermittelt nach Diebstahl eines Kleinkraftrades

Im Zeitraum zwischen dem 24.04.2026, 22.00 Uhr und 25.04.2026, 08.00 Uhr wurde in der St.-Lukas-Straße ein Kleinkraftrad entwendet.

Der Geschädigte stellte sein Kleinkraftrad gegen 22.00 Uhr auf Höhe der Hausnummer 22 ab. Am nächsten Morgen war das schwarze Kleinkraftrad der Marke Nova Motors nicht mehr da.

Die Polizei Augsburg Ost sucht nun Hinweise auf den Verbleib des Kleinkraftrades. Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0821/323-2310 zu melden.

Der Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Polizei ermittelt nach unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Göggingen – Am 24.04.2026 kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bürgermeister-Auernhammer-Straße, bei dem sich der Unfallverursacher entfernte, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Gegen 15.30 Uhr stand die Geschädigte mit ihrem Pkw an der Kreuzung Bürgermeister-Auernhammer-Straße und wollte nach links in die Bahnstraße abbiegen. Ein Pkw mit Anhänger, der geradeaus an der Geschädigten vorbeifuhr touchierte offenbar mit seinem Anhänger den Pkw der Geschädigten. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro.

Die Geschädigte konnte keine Hinweise auf den Unfallverursacher geben, deshalb bitte die Polizei Augsburg Süd um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2610.

Die Geschädigte hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Lechhausen – Im Zeitraum zwischen dem 24.04.2026, 14.30 Uhr und dem 25.04.2026, 19.30 Uhr wurde ein in der Hegelstraße abgestellter Pkw beschädigt.

Der Geschädigte stellte seinen Leihwagen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand ab. Als er zu dem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er eine Delle in der Fahrertüre, sowie einen Kratzer am linken Außenspiegel fest.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Die Polizei Augsburg Ost bittet um Zeugenhinweise unter der Tel. 0821/323-2310.

Oberhausen – Im Zeitraum vom 20.04.2026, 06.00 Uhr bis 25.04.2026, 09.30 Uhr wurde ein Pkw in der Bleicherbreite beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend, ohne seinen Pflichten nachzukommen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5.000 Euro. Nach ersten Ermittlungen könnte es sich bei dem Verursacherfahrzeug um ein grünes Fahrzeug handeln.

Die Polizei Augsburg West sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unfallverursacher oder die Tatzeit geben können unter der Tel. 0821/323-2510.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag (25.04.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Ebnerstraße Ecke Schißlerstraße wobei der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Gegen 16.30 Uhr befuhr ein 66-Jähriger mit seinem Pkw die Schißlerstraße in südliche Richtung. Als er nach rechts in die Ebnerstraße einbog, touchierte er ein geparktes Fahrzeug an der Heckstoßstange.

Zwei unbeteiligte Zeugen konnten den Unfall beobachten und informierten die Polizei.

Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 66-Jährigen Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,6 Promille. Die Polizeibeamten stellten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel sicher und veranlassten eine Blutentnahme.

Die Polizei ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr infolge Alkohols gegen den 66-Jährigen.

Der 66-Jährige hat die deutsche Staatsangehörigkeit.

Göggingen – Polizei ermittelt nach Trunkenheitsfahrt

Am Samstag (25.04.2026) befuhr ein E-Scooter-Fahrer die Gögginger Straße. Bei einer Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der Mann alkoholisiert war.

Gegen 02.15 Uhr entzog sich der 26-Jährige auf seinem E-Scooter zunächst der Polizeikontrolle. Er konnte kurz darauf jedoch angehalten werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 26-Jährige unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Die Polizeistreife veranlasste eine Blutentnahme bei dem Mann und ermittelt nun wegen Trunkenheit im Verkehr.

Der 26-Jährige hat die marokkanische Staatsangehörigkeit.

Innenstadt – Polizei ermittelt nach Körperverletzungsdelikten und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte

Am Samstag (25.04.2026) kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei größeren Personengruppen in einer Diskothek in der Riedinger Straße.

Gegen 03.45 Uhr gingen mehrere beteiligte Personen körperlich aufeinander los. Beim Eintreffen der Polizeistreifen waren einige der Personen bereits geflüchtet, einige wurden durch Security-Mitarbeiter vor das Gebäude gebracht.

Hier konnten die Personen bei der Aufnahme des Sachverhalts nur durch weitere Polizeistreifen davon abgehalten werden, weiter aufeinander und auf die Polizeibeamten loszugehen.

Vier Personen verhielten sich sehr aggressiv, sodass einige von ihnen gefesselt werden mussten. Ein 19-Jähriger schlug nach einem Polizeibeamten und verletzte diesen am Arm.

Die Polizei ermittelt nun gegen vier Männer im Alter von 19-28 Jahren wegen Tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung.

Die Männer haben die deutsch-türkische, kosovarische, deutsch-serbische und türkische Staatsangehörigkeit.