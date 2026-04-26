Bundesliga: Bremen holt Punkt in Stuttgart

Der VfB Stuttgart und Werder Bremen haben sich am 31. Spieltag der Fußball-Bundesliga mit einem 1:1-Unentschieden getrennt.

Ermedin Demirovic (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Die Partie begann ausgeglichen, doch in der 18. Minute brachte Jens Stage die Gäste aus Bremen mit einem Flachschuss ins linke Eck in Führung. Stuttgart drängte auf den Ausgleich und wurde in der 61. Minute belohnt, als Ermedin Demirovic nach einer Flanke von El Khannouss per Kopf traf.

In der ersten Halbzeit hatte Stuttgart die beste Chance durch El Khannouss, der mit einem Kopfball an Bremens Torhüter Backhaus scheiterte. Bremen hingegen hätte durch Milosevic fast das 2:0 erzielt, doch sein Schuss ging knapp über das Tor. Kurz vor der Pause verpasste Undav für Stuttgart den Ausgleich, als sein Schuss knapp am Pfosten vorbeiging.

Nach der Halbzeitpause erhöhte Stuttgart den Druck und suchte vehement den Weg zum Tor. Die Bremer Defensive stand jedoch kompakt und verteidigte engagiert. Auf der anderen Seite hatte Stage die Möglichkeit, Bremen erneut in Führung zu bringen, scheiterte jedoch an Stuttgarts Torhüter Nübel.

In den Schlussminuten drängte Stuttgart weiter, doch die Bremer Abwehr hielt stand. Trotz intensiver Bemühungen beider Teams blieb es beim 1:1, was für Bremen einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf bedeutet, während Stuttgart im Rennen um die Champions-League-Plätze unter Druck bleibt.