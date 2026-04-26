Söder für rasche Einführung der Wehrpflicht
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Söder für rasche Einführung der Wehrpflicht

DTS Nachrichtenagentur
Von DTS Nachrichtenagentur

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder dringt darauf, die Wehrpflicht in Deutschland zügig einzuführen.

Bundeswehr-Soldat (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Der “Bild” (Montagsausgabe) sagte Söder: “Sicherheit ist die Voraussetzung für Freiheit. Deshalb muss die Wehrpflicht möglichst schnell kommen.” Für ihn sei völlig klar, dass “an der Wehrpflicht kein Weg vorbei” führe, wenn die Bundeswehr die größte Armee in Europa werden solle. “Nur mit Freiwilligkeit werden wir die nötige Sicherheit unseres Landes nicht erreichen”, sagte Söder der “Bild”.

Der Ministerpräsident forderte zugleich Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) auf, sich stärker um die Reservisten zu kümmern: “Es braucht zudem ein Konzept mit einer Vollausstattung für Reservisten.”

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