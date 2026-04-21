Vermisster 61-Jähriger in Marktheidenfeld: Polizei sucht Zeugen und Hinweise
Polizeipräsidium Unterfranken
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Vermisster 61-Jähriger in Marktheidenfeld: Polizei sucht Zeugen und Hinweise

Alfred Ingerl
Von Alfred Ingerl

In Marktheidenfeld im Landkreis Main-Spessart wird seit Montagmorgen ein 61-jähriger Mann vermisst. Die örtliche Polizei sucht nach Thomas Henke und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Letzter bekannter Aufenthaltsort und Fahrzeug

Herr Henke wurde zuletzt gegen 05:30 Uhr in der Rotkreuzstraße gesehen. Er fuhr von dort mit seinem schwarzen VW Golf, Kennzeichen MSP-TA640, weg und ist seither unauffindbar. Es besteht die Möglichkeit, dass er sich in einer psychischen Ausnahmesituation befindet.

Personenbeschreibung und Bekleidung

Der Vermisste ist wie folgt beschrieben: Er trug eine Arbeitshose mit Reflektoren an den Kniekehlen, dunkle Schuhe mit weißer Sohle, eine dunkle, kurze Jacke und führte einen Rucksack mit sich. Möglich ist, dass er weiterhin mit seinem Fahrzeug unterwegs ist.

Polizeiliche Maßnahmen und Aufruf zur Mithilfe

Aktuell führt die Polizei Marktheidenfeld intensive Suchmaßnahmen durch. Wer Hinweise zum Aufenthaltsort von Thomas Henke geben kann, wird gebeten, sich telefonisch unter 0931/457-2230 oder über den Notruf 110 zu melden.

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Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.

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