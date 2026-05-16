15-Jähriger aus Wenigumstadt vermisst: Polizei bittet um Hinweise

GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT. Seit Freitagmittag wird der 15-jährige Philipp Rosner vermisst. Die Polizei Aschaffenburg hat die Suche nach dem Teenager aufgenommen und bittet um Unterstützung der Bevölkerung bei der Fahndung.
Inhalte im Überblick
Letzter bekannter Aufenthaltsort und mögliche Spur
Philipp Rosner wurde zuletzt am Freitagmorgen an seiner Wohnadresse in Wenigumstadt gesichtet, als er zur Schule aufbrach. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Nach aktuellem Stand könnte sich der Jugendliche im Raum Frankfurt am Main aufhalten.
Beschreibung des Vermissten
Philipp wird wie folgt beschrieben:
- Etwa 160 cm groß
- Schlanke Statur
- Kurze, braune Haare
- Bekleidet mit einer dunkelblauen Hose, schwarzen Nike Schuhen und einem schwarzen Rucksack
Polizei bittet um Mithilfe
Die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise der Öffentlichkeit. Informationen zum Aufenthaltsort von Philipp Rosner können an die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 gemeldet werden.