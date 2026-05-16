15-Jähriger aus Wenigumstadt vermisst: Polizei bittet um Hinweise

GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT. Seit Freitagmittag wird der 15-jährige Philipp Rosner vermisst. Die Polizei Aschaffenburg hat die Suche nach dem Teenager aufgenommen und bittet um Unterstützung der Bevölkerung bei der Fahndung.

Letzter bekannter Aufenthaltsort und mögliche Spur

Philipp Rosner wurde zuletzt am Freitagmorgen an seiner Wohnadresse in Wenigumstadt gesichtet, als er zur Schule aufbrach. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Nach aktuellem Stand könnte sich der Jugendliche im Raum Frankfurt am Main aufhalten.

Beschreibung des Vermissten

Philipp wird wie folgt beschrieben:

Etwa 160 cm groß

Schlanke Statur

Kurze, braune Haare

Bekleidet mit einer dunkelblauen Hose, schwarzen Nike Schuhen und einem schwarzen Rucksack

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise der Öffentlichkeit. Informationen zum Aufenthaltsort von Philipp Rosner können an die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 gemeldet werden.