15-Jähriger aus Wenigumstadt vermisst: Polizei bittet um Hinweise
Polizeipräsidium Unterfranken

15-Jähriger aus Wenigumstadt vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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GROSSOSTHEIM, OT WENIGUMSTADT. Seit Freitagmittag wird der 15-jährige Philipp Rosner vermisst. Die Polizei Aschaffenburg hat die Suche nach dem Teenager aufgenommen und bittet um Unterstützung der Bevölkerung bei der Fahndung.

Inhalte im Überblick

Letzter bekannter Aufenthaltsort und mögliche Spur

Philipp Rosner wurde zuletzt am Freitagmorgen an seiner Wohnadresse in Wenigumstadt gesichtet, als er zur Schule aufbrach. Seitdem fehlt jede Spur von ihm. Nach aktuellem Stand könnte sich der Jugendliche im Raum Frankfurt am Main aufhalten.

Beschreibung des Vermissten

Philipp wird wie folgt beschrieben:

  • Etwa 160 cm groß
  • Schlanke Statur
  • Kurze, braune Haare
  • Bekleidet mit einer dunkelblauen Hose, schwarzen Nike Schuhen und einem schwarzen Rucksack

Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei hofft weiterhin auf Hinweise der Öffentlichkeit. Informationen zum Aufenthaltsort von Philipp Rosner können an die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-2230 gemeldet werden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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