Der Traum von Europa lebt! So springt der FC Augsburg in den internationalen Wettbewerb

Der FC Augsburg kann am letzten Spieltag auf einen Europapokalplatz springen. Wir sagen wie.

Elf Jahre ist es her, da sangen die Fans des FC Augsburg in der großartigen Europapokalnacht in der sagenumwobenen Anfield Road noch lange. Die Schwaben waren bis ins Sechzehntelfinale der Europa League vorgedrungen, beim Liverpool FC war Schluss. Was blieben waren Erinnerungen, die ein Leben bleiben. Alkmaar, Belgrad, Bilbao. Die Reise führte den FCA unter Trainer Markus Weinzierl einmal quer über den Kontinent. Jetzt könnte es an der Zeit für neue europäische Abenteuer sein.

Am letzten Spieltag dieser Bundesligasaison hat der FC Augsburg tatsächlich noch die Chance sich zum zweiten Mal für Europa zu qualifizieren. Die 2021 gegründete Conference League lockt. Der FCA muss dafür noch Siebter werden.

Die Ausgangslage

Ganz in der eigenen Hand hat man diese Mission allerdings nicht. Aktuell sind die Fuggerstädter auf dem 9. Rang, punktgleich hinter Eintracht Frankfurt, einen Zähler hinter Freiburg. Beide Konkurrenten haben zudem eine bessere Tordifferenz.

So klappt es mit Europa

Wenn die Augsburger ihre Abschlusspartie in Berlin gewinnen und beide Mitbewerber nicht siegen, ist klar: Die “In Europa kennt uns keine Sau 2.0”-Reise kann mit einer Qualifikationsrunde im August beginnen.

Doch auch ein Remis kann den FCA in den Europapokal bringen. Frankfurt (gegen Stuttgart) und Freiburg (gegen Leipzig) müssen dafür allerdings ihre Heimspiele verlieren, der Europapokalfinalist aus dem Breisgau sogar mit drei Toren Unterschied. Auf diese Rechenspiele sollte sich die Mannschaft von Trainer Manuel Baum gar nicht einlassen. Mit einem eigenen Sieg hat man die Tümpfe in der Hand.