VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Nikolas Nartey
Sport

VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Nikolas Nartey

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Nikolas Nartey verlängert. Das gab der Club am Freitag bekannt. Der neue Kontrakt des 26-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2028.

Nikolas Nartey (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nartey war in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in 37 Pflichtspielen für den VfB zum Einsatz gekommen, dabei erzielte er drei Tore und bereitete vier Treffer vor. Im März 2026 feierte er zudem sein Debüt in der dänischen Nationalmannschaft. Der gebürtige Kölner war 2019 vom 1. FC Köln zum VfB gewechselt und hatte zwischenzeitlich Leihstationen bei Hansa Rostock und dem SV Sandhausen absolviert.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth würdigte den Weg des Spielers, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war. Nartey selbst zeigte sich glücklich über die Vertragsverlängerung und hob die Unterstützung der Fans hervor. Zu seinen größten Erfolgen mit dem VfB zählt der Gewinn des DFB-Pokals im Jahr 2025.

- Anzeige -
Bayern-Funktionärin Krüger wird HSV-Sportvorständin
Ex-Freiburg-Trainer Christian Streich wird TV-Experte
1. Bundesliga: Union gewinnt in Mainz
1. Bundesliga: Heidenheim siegt in Köln und wahrt Restchance
1. Bundesliga: HSV schlägt Freiburg
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel 82-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz in Altdorf b. Nürnberg 82-jähriger Radfahrer stirbt nach Sturz in Altdorf b. Nürnberg
Nächster Artikel 81-jähriger Eglinger seit 13. Mai 2026 vermisst: Polizei bittet um Hinweise 81-jähriger Eglinger seit 13. Mai 2026 vermisst: Polizei bittet um Hinweise

Folgen Sie uns

You Might also Like