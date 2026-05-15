VfB Stuttgart verlängert Vertrag mit Nikolas Nartey

Der VfB Stuttgart hat den Vertrag mit Mittelfeldspieler Nikolas Nartey verlängert. Das gab der Club am Freitag bekannt. Der neue Kontrakt des 26-Jährigen läuft bis zum 30. Juni 2028.

Nikolas Nartey (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nartey war in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend in 37 Pflichtspielen für den VfB zum Einsatz gekommen, dabei erzielte er drei Tore und bereitete vier Treffer vor. Im März 2026 feierte er zudem sein Debüt in der dänischen Nationalmannschaft. Der gebürtige Kölner war 2019 vom 1. FC Köln zum VfB gewechselt und hatte zwischenzeitlich Leihstationen bei Hansa Rostock und dem SV Sandhausen absolviert.

Sportvorstand Fabian Wohlgemuth würdigte den Weg des Spielers, der immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen worden war. Nartey selbst zeigte sich glücklich über die Vertragsverlängerung und hob die Unterstützung der Fans hervor. Zu seinen größten Erfolgen mit dem VfB zählt der Gewinn des DFB-Pokals im Jahr 2025.