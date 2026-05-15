Merz räumt Defizite in der Kommunikation ein
Politik & Wirtschaft

Merz räumt Defizite in der Kommunikation ein

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
2 Minuten Lesezeit

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat Defizite in seiner Kommunikation eingeräumt.

Friedrich Merz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Ich beschäftige mich in den letzten Wochen mit immer größerer Intensität mit der Frage, woran liegt das, dass es mir offensichtlich nicht gelingt, die Menschen im Lande hinreichend zu erreichen”, sagte er am Freitag bei einer offenen Fragerunde auf dem Katholikentag in Würzburg.

Auch schaffe er es nicht, die Bevölkerung zu überzeugen, “dass der Weg, den wir versuchen in der Regierung einzuschlagen, den ich versuche einzuschlagen, der richtige ist und der auch eine emotionale Bindung erzeugt und die Bevölkerung mitgeht”, fügte der Kanzler hinzu. Diese Frage habe er “noch nicht abgeschlossen für mich beantwortet”. Er wolle aber den Menschen die “Zukunftsangst” zu nehmen. Man sei “heute zu sehr im Katastrophenmodus”, beklagte Merz. Es gehe darum, den “Optimismus” zurückzubringen.

Zuvor hatte es Tumulte bei der Veranstaltung gegeben. Auf die Frage aus dem Publikum, ob er den Frust vieler junger Menschen nachvollziehen könne, den sie verspürten, wenn sie “immer wieder unter anderem von ihnen oder ihrer Partei als teilweise faul oder eher arbeitsscheu dargestellt werden”, antwortete Merz: “In meiner Partei hat noch niemand gesagt, dass die Menschen in Deutschland faul sind.” Darauf kam aus dem Publikum Gelächter und schließlich Zwischenrufe und Pfiffe. Nach einigen Minuten beruhigte sich die Situation allerdings wieder.

- Anzeige -
Merz telefoniert wieder mit Trump
Dax verliert am Brückentag über zwei Prozent
Höne verzichtet auf Kandidatur für FDP-Vorsitz
Höne zieht Kandidatur für FDP-Vorsitz zurück
Trump-Besuch in China endet freundlich – Konsequenzen aber unklar
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Geparkter Pkw in Geslau durch technischen Defekt in Brand geraten: Sachschaden von 9.000 Euro und eine leichte Verletzung Zwei Mercedes Sprinter in Michelau in Flammen: Kripo sucht Zeugen für Brandstiftung, 100.000 Euro Schaden
Nächster Artikel Klöckner lässt am Sonntag Regenbogenflagge auf Bundestag hissen Klöckner lässt am Sonntag Regenbogenflagge auf Bundestag hissen

Folgen Sie uns

You Might also Like