Drei Jugendliche nach versuchtem Raub in Schwabing-Freimann festgenommen

Am Dienstag, dem 12.05.2026, gegen 17:45 Uhr, kam es im Bereich einer Unterführung am Hofreiterweg in Schwabing-Freimann zu einem versuchten Raubüberfall. Ein 60-jähriger Mann aus dem Landkreis München wurde dabei von drei Jugendlichen, im Alter von 15 und 16 Jahren, attackiert. Die drei Tatverdächtigen, alle deutsche Staatsbürger aus München, versuchten dem Mann seine Umhängetasche zu entwenden. Einer der Angreifer drohte dabei mit einem Schlagstock.

Mutiger Widerstand und Fahndungserfolg

Der 60-Jährige wehrte sich gegen den Angriff und es gelang ihm, den Schlagstock an sich zu nehmen. Daraufhin flüchteten die Angreifer ohne Diebesgut. Der Mann erlitt bei der Auseinandersetzung am Bein Verletzungen und wurde von einer vorbeilaufenden Joggerin unterstützt. Er rief den Polizeinotruf, was zu sofortigen Fahndungsmaßnahmen führte, an denen über zehn Polizeistreifen beteiligt waren. Der Verletzte wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Jugendliche Tatverdächtige gefasst

Die umfangreiche Fahndung führte zur vorläufigen Festnahme der drei Tatverdächtigen in der Umgebung des Tatorts. Sie wurden wegen des versuchten Raubdelikts angezeigt. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurden sie ihren Eltern übergeben. Die Ermittlungen wurden von der zuständigen Abteilung, dem Kommissariat 21, übernommen.

Zeugen gesucht

Die Polizei bittet Zeugen, die im angegebenen Zeitraum im Bereich Hofreiterweg auffällige Beobachtungen gemacht haben, sich zu melden. Besonders die couragierte Joggerin wird gebeten, sich beim Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, unter Tel. 089 2910-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.