Pkw-Fahrerin verursacht Unfallserie in Münchner Tunneln – Zwei Schwerverletzte

Eine Fahrerin hat am Dienstag, den 12. Mai 2026, in den frühen Morgenstunden mehrere Verkehrsunfälle in Sendling und Obergiesing verursacht. Gegen 05:40 Uhr befuhr die 41-jährige Münchnerin mit ihrem Audi den Heckenstallertunnel in Richtung Osten, als sie die Leitplanke mit der linken Fahrzeugseite touchierte und weiterfuhr. Ein nachfolgender Fahrer beobachtete den Vorfall.

Unfälle im Candidtunnel und an einer Kreuzung

Im Candidtunnel kam es zu einem weiteren Vorfall, bei dem sie erneut die linksseitige Leitplanke streifte und Richtung Chiemgaustraße weiterfuhr. Dort, an der Kreuzung zur Tegernseer Landstraße, kollidierte die Audi-Fahrerin mit einem auf der linken Fahrspur stehenden Nissan. Der Aufprall schob den Nissan gegen einen VW, welcher wiederum mit einem daneben befindlichen Kraftomnibus kollidierte.

Schwerverletzte und Verkehrsbehinderungen

Sowohl die Audi-Fahrerin als auch der Fahrer des VW wurden schwer verletzt und mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Die am Unfall beteiligten Fahrzeuge erlitten schwere Schäden und mussten abgeschleppt werden, während der Bus nur leicht beschädigt wurde. Die Unfallaufnahme führte zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Verkehrspolizei München hat die Ermittlungen aufgenommen.

Ein weiteres Ereignis ereignete sich zwischen dem Abend des 11. Mai und dem Morgen des 12. Mai 2026, als unbekannte Täter in ein Möbelhaus in der Altstadt einbrachen. Die Diebe stahlen Elektrogeräte im Wert von mehreren tausend Euro aus dem Lagerraum und entkamen unerkannt. Die Münchner Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Am selben Dienstag, den 12. Mai 2026, kam es um 18:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Brunnthal. Ein 55-jähriger Mann aus dem Landkreis München wollte mit seinem Audi von der Münchner Straße nach links in die Staatsstraße 2078 einbiegen und missachtete dabei die Vorfahrt eines Mazdas, gefahren von einem 47-jährigen Rumänen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt, und der Beifahrer des Mazdas erlitt leichte Verletzungen, die eine Behandlung im Krankenhaus erforderlich machten. Die Unfallaufnahme führte zu zweistündigen Verkehrsbeeinträchtigungen.