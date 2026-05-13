Bericht: Cloud-Kooperation von Google und Telekom vor Umbau
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Bericht: Cloud-Kooperation von Google und Telekom vor Umbau

DTS Nachrichtenagentur
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Die Kooperation von T-Systems und Google Cloud bei souveränen Cloudlösungen steht offenbar vor einem Umbau. Das berichtet das “Handelsblatt” unter Berufung auf Unternehmenskreise.

Google-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Google führe demnach bereits Gespräche mit möglichen neuen Partnern für ein souveränes Angebot in Deutschland. Ein Kandidat komme aus Frankreich, die Gespräche seien weit fortgeschritten, berichteten zwei Insider. Eine Telekom-Sprecherin sagte auf Anfrage der Zeitung, man entwickle die Angebote kontinuierlich weiter, um den sich verändernden Kundenanforderungen gerecht zu werden. Bestehende Verträge und laufende Kundenlösungen würden weiterhin unterstützt. Von Google hieß es, man kommentiere “Gerüchte zu spezifischen Geschäftsbeziehungen” nicht.

2021 hatten Telekom und Google ihr Angebot angekündigt. Kern der Vereinbarung war ein sogenanntes Air-Gapped-System – eine Cloud-Infrastruktur, die physisch vom offenen Internet getrennt ist und damit höchste Sicherheitsanforderungen erfüllen sollte. Bis heute soll laut Insidern kein einziges Mal dieses Angebot an einen Kunden verkauft worden sein. Die Telekom-Sprecherin sagte, aus Vertraulichkeitsgründen veröffentliche man keine konkreten Kundenzahlen.

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Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
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