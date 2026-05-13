Junge Frau wehrt Messerangriff im Zug ab: Täter in Regensburg festgenommen

Regensburg – Eine 17-jährige Russin mit Wohnsitz in Österreich erlebte am Montagabend, dem 11. Mai, einen erschreckenden Vorfall während ihrer Zugreise von Wien nach München. Während eines Halts in Regensburg bedrohte ein 44-jähriger Slowake die junge Frau mit einem Messer und forderte Geld.

Mutige Gegenwehr

Die Jugendliche ließ sich jedoch nicht einschüchtern und wehrte sich mit Fußtritten gegen den Angreifer, der daraufhin die Flucht ergriff. Sie informierte umgehend den Zugbegleiter, der den Notruf verständigte.

Schnelle Festnahme

Dank der präzisen Personenbeschreibung konnte die Bundespolizei den verdächtigen Mann schnell im Bahnhofsbereich von Regensburg vorläufig festnehmen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Regensburg wurde der 44-Jährige einem Ermittlungsrichter vorgeführt, welcher Haftbefehl erließ. Der Verdächtige befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Zeugenaufruf der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen des Vorfalls, sich zu melden. Haben Sie am Montagabend gegen 20:45 Uhr in oder um den ICE 20 bzw. den Hauptbahnhof Beobachtungen gemacht, die mit dem Vorfall in Verbindung stehen könnten? Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ist unter der Telefonnummer 0941/506-2888 erreichbar.

Veröffentlicht am 13.05.2026 um 15:00 Uhr