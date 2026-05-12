Unbekannter Täter bricht in Regensburger Bäckerei ein und stiehlt Bargeld: Polizei sucht Zeugen

REGENSBURG. Ein unbekannter Einbrecher hat am Wochenende eine Bäckerei in der Innenstadt von Regensburg heimgesucht und dabei eine hohe dreistellige Summe Bargeld mitgehen lassen. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg ist mit den Ermittlungen befasst und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Einbruch in der Unteren Bachgasse

Der Vorfall ereignete sich zwischen Sonntag, 10. Mai, und Montag, 11. Mai, gegen 05:10 Uhr. Der Täter verschaffte sich gewaltsam Zugang zur Bäckerei, die sich in der Unteren Bachgasse befindet, und öffnete zwei Geldkassetten. Dabei entwendete er Bargeld in hoher dreistelliger Höhe. Nachdem er versucht hatte, seine Spuren zu beseitigen, ergriff er die Flucht.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet um sachdienliche Hinweise. Wer im genannten Zeitraum in der Unteren Bachgasse verdächtige Vorkommnisse beobachtet hat, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 bei der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg zu melden.

Veröffentlicht am 12.05.2026 um 12:49 Uhr