Senior in Regenstauf Opfer von Callcenterbetrug: Kripo sucht Zeugen

Am Mittwoch, den 6. Mai 2026, ereignete sich in der Schwandorfer Straße in Regenstauf ein neuer Fall von Callcenterbetrug. Ein über 80-jähriger Mann fiel der Masche zum Opfer und übergab mehrere tausend Euro an Betrüger. Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.

Unbekannter Anrufer täuscht Unfall vor

Der Geschädigte gab an, dass ihn eine unbekannte Person angerufen und behauptet habe, seine Tochter sei in einen Unfall verwickelt. Der Anrufer forderte die sofortige Zahlung von mehreren tausend Euro, um die angeblich kritische Situation zu klären. Der gutgläubige Senior übergab daraufhin gegen 14:00 Uhr das geforderte Bargeld an einen Abholer.

Beschreibung des mutmaßlichen Täters

Der unbekannte Abholer wird von der Polizei wie folgt beschrieben: etwa 30 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, schwarze Haare, tiefe Stimme und südländisches Aussehen. Bekleidet war er mit einem weißen langärmligen Oberteil und einer weißen Hose und führte eine schwarze Ledertasche bei sich.

Zeugenaufruf und Warnung der Kriminalpolizei

Die Kriminalpolizei Regensburg bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0941/506-2888 zu melden.

Gleichzeitig warnt die Polizei vor solchen Betrugsmaschen. Die Bevölkerung wird aufgefordert, bei Anrufen unbekannter Personen, insbesondere wenn Geldforderungen gestellt werden, wachsam zu sein. Es wird empfohlen, niemals Bargeld oder Wertsachen an Unbekannte zu übergeben und im Zweifel die Angaben bei Angehörigen oder offiziellen Stellen zu überprüfen. Bei Unsicherheiten sollte sofort die Polizei verständigt werden.