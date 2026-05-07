Verfassungsschutz soll mehr Befugnisse erhalten
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Verfassungsschutz soll mehr Befugnisse erhalten

DTS Nachrichtenagentur
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Die Bundesregierung will dem Verfassungsschutz deutlich mehr Befugnisse geben. Das berichtet der “Spiegel”.

Bundeskriminalamt (BKA) und Bundesamt für Verfassungsschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Nach Informationen des Magazins plant das von Alexander Dobrindt (CSU) geführte Innenministerium unter anderem, dass das Bundesamt heimlich in Computer und Handys von Zielpersonen eindringen und sie per Onlinedurchsuchung durchleuchten dürfen soll. Auch der Einsatz von sogenannter “Künstlicher Intelligenz”, um in großen Datenmengen entscheidende Hinweise zu finden, soll dem Verfassungsschutz erlaubt werden, ebenso wie Software zur Gesichtserkennung. Ein Gesetzentwurf dazu soll bald vorgelegt werden. Auch der Bundesnachrichtendienst (BND) soll mehr Kompetenzen erhalten.

Die Befugnisse der deutschen Nachrichtendienste stammten “noch aus der analogen Zeit”, sagte Marc Henrichmann (CDU), der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag, dem “Spiegel”. In der aktuellen dynamischen Bedrohungslage reichten sie nicht mehr aus.

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Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion im Bundestag, Sebastian Fiedler, sagte, in Putins Welt herrsche längst ein Krieg, den er auch gegen Europa führe. Wer das unterschätze, gefährde die Sicherheit.

Sinan Selen, Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, hatte zuletzt angekündigt, seine Behörde zu einem “Abwehrdienst” umzubauen. Das Amt soll sich künftig auf Spione, Terroristen und gewaltbereite Verfassungsfeinde konzentrieren und deren Pläne möglichst früh durchkreuzen. Von “Detektion und Disruption” spricht Selen.

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