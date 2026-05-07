Ladendieb verweigert Kooperation und bedroht Polizei in Augsburg-Pfersee
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Ladendieb verweigert Kooperation und bedroht Polizei in Augsburg-Pfersee

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – In Pfersee kam es am Mittwoch (06.05.2026) gegen 15.15 Uhr zu einem Ladendiebstahl in einem Supermarkt in der Franz-Kobinger-Straße. Ein 37-jähriger Mann wurde dabei beobachtet, wie er beim Verlassen des Supermarktes nur einen Teil der Waren bezahlte.

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Hausverbot ignoriert

Der 37-Jährige verstieß zudem gegen ein bestehendes Hausverbot. Das Verhalten des Mannes sorgte für Aufsehen, als die Polizei eintraf. Er zeigte sich uneinsichtig und bedrohte die Beamten. Aufgrund seines Verhaltens wurde er schließlich in Gewahrsam genommen.

Ermittlungen wegen mehrfacher Vergehen eingeleitet

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen Ladendiebstahls und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. Der 37-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, muss sich nun den rechtlichen Konsequenzen stellen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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