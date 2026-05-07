Raubüberfall auf Spargelstand in Biberbach: Unbekannter Täter flüchtet mit Motorrad
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Raubüberfall auf Spargelstand in Biberbach: Unbekannter Täter flüchtet mit Motorrad

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Mittwoch, den 6. Mai 2026, ereignete sich gegen 16:15 Uhr ein Raubüberfall auf einen Spargelstand an der Staatsstraße 2033 in Biberbach.

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Unbekannter Täter bedroht Mitarbeiterin

Ein bislang unbekannter Täter bedrohte die 61-jährige Mitarbeiterin des Spargelstands mit einem derzeit nicht näher bekannten Gegenstand und entwendete einen mittleren dreistelligen Bargeldbetrag.

Flucht auf einem Motorrad

Nach dem Überfall flüchtete der Täter auf einem Motorrad in unbekannte Richtung. Es könnte sich um eine Enduro-Maschine gehandelt haben.

Täterbeschreibung und Zeugenaufruf

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 60 Jahre alt, schwarze Haare, grauer Bart, groß und schlank, Brillenträger, bekleidet mit einer blauen Jacke und im Besitz einer blauen Tasche. Die Kriminalpolizei Augsburg hat die Ermittlungen wegen Raub aufgenommen. Zeugen, die in diesem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, insbesondere auffällig fahrende Motorradfahrer, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0821/323-3821 bei der Kriminalpolizei Augsburg zu melden.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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