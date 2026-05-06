Unbekannte greift Passanten in Augsburg mit Flasche an und flüchtet

In Augsburg-Pfersee ereignete sich am Dienstag, dem 05. Mai 2026, ein Vorfall an einer Straßenbahnhaltestelle in der Fröbelstraße. Gegen 15:45 Uhr attackierte eine unbekannte Frau zwei Passanten und bedrohte sie mit einer Flasche.

Unbekannte Frau greift Passanten an

Die beiden Personen warteten an der Straßenbahnhaltestelle, als sie plötzlich von der Frau angesprochen und verbal angegangen wurden. Unvermittelt schlug die Täterin mit einer Flasche nach den Passanten. Glücklicherweise konnten die beiden die Angriffe abwehren und blieben unverletzt.

Flucht per Linienbus

Nach dem Angriff floh die unbekannte Frau mit einem Linienbus. Trotz eingeleiteter Fahndung war die Polizei bislang erfolglos in der Ermittlung der Identität der Täterin.

Ermittlungen eingeleitet

Die Polizei hat nun Ermittlungen wegen versuchter gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Die Polizeiinspektion Augsburg West bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 0821/323 2510.