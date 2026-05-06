41-jähriger Autofahrer in Augsburg mit 1,4 Promille gestoppt
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41-jähriger Autofahrer in Augsburg mit 1,4 Promille gestoppt

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am frühen Mittwochmorgen, den 6. Mai 2026, wurde ein 41-jähriger Autofahrer in der Neusässer Straße in Augsburg-Kriegshaber von der Polizei angehalten. Bei einer Routinekontrolle stellten die Beamten fest, dass der Mann alkoholisiert am Steuer saß.

Inhalte im Überblick

Alkoholwert über dem erlaubten Limit

Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille. Angesichts der Überschreitung des erlaubten Grenzwertes wurde die Weiterfahrt des Mannes sofort unterbunden.

Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr

Die Polizeibeamten beschlagnahmten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel und ordneten eine Blutentnahme an. Der 41-Jährige, der die deutsche Staatsangehörigkeit besitzt, sieht sich nun einem Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr ausgesetzt.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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