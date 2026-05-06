Augsburg: Polizeikontrolle stoppt alkoholisierten Autofahrer in Lechhausen

Augsburg – Am Dienstagnachmittag, dem 5. Mai 2026, ereignete sich in Lechhausen ein Vorfall, bei dem ein 51-jähriger Mann alkoholisiert gegen ein geparktes Fahrzeug fuhr. Der Vorfall fand gegen 15:30 Uhr in der Schillstraße statt.

Keine sichtbaren Unfallschäden, aber Alkoholeinfluss festgestellt

Bei der Überprüfung der Fahrzeuge stellten die Beamten keine sichtbaren Unfallschäden fest. Stattdessen bemerkten sie, dass der Fahrzeugführer stark nach Alkohol roch. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,8 Promille.

Führerschein und Fahrzeugschlüssel eingezogen

Die Polizei untersagte dem Mann die Weiterfahrt und zog sowohl seinen Führerschein als auch die Fahrzeugschlüssel ein. Zudem wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 51-jährigen, der die bulgarische Staatsangehörigkeit besitzt, laufen nun Ermittlungen wegen Trunkenheit im Verkehr.