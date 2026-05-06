Jugendliche beschädigen Gartendekoration in Augsburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen
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Jugendliche beschädigen Gartendekoration in Augsburger Innenstadt – Polizei sucht Zeugen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Augsburg – Am Dienstag, den 5. Mai 2026, kam es in der Arthur-Piechler-Straße zu einem Vorfall, bei dem Gartendekorationsteile beschädigt wurden. Eine 81-jährige Anwohnerin bemerkte die Schäden und informierte die Behörden.

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Beschädigungen im Garten festgestellt

Die Seniorin entdeckte zwei verbogene Dekostangen und einen heruntergedrückten Gartenzaun. Der Sachschaden beläuft sich auf einen niedrigen zweistelligen Betrag.

Beschreibung der Verdächtigen

Zeugen berichten von möglichen Tätern, die als Jugendliche im Alter von etwa 18 bis 25 Jahren beschrieben werden. Diese sollen helle Kleidung getragen haben.

Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und sucht nach ein oder mehreren noch unbekannten Tätern. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323 2710 entgegen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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