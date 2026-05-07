Polizei Augsburg bietet kostenloses E-Bike-Training für Senioren an

Augsburg – E-Bike und Pedelec fahren – aber sicher! Die Verkehrspolizeiinspektion Augsburg bietet ein spezielles Fahrradtraining für E-Bike- und Pedelec-Fahrer ab 50 Jahren an. Ziel ist es, durch theoretische und praktische Übungen mehr Sicherheit im Straßenverkehr zu erlangen.

Individuelles Training für mehr Sicherheit

Das kostenlose Training, das am 8. Mai 2026 von 10:00 bis 12:00 Uhr in der Jugendverkehrsschule Senkelbach stattfindet, umfasst Anweisungen zu Gefahrenstellen, wichtige Verkehrssicherheitstipps sowie praktische Übungen mit dem eigenen Fahrrad. Teilnehmende sollten ihr eigenes Fahrrad und einen Helm mitbringen.

Wetterunabhängig und selbstverantwortlich

Das Angebot der Verkehrspolizeiinspektion wird bei jedem Wetter abgehalten und erfolgt auf eigene Haftung. Interessierte können sich über die E-Mail-Adresse pp-swn.augsburg.vpi.va-senkelbach@polizei.bayern.de oder telefonisch unter 0821/324-2398 anmelden.