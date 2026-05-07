Geänderte Route für Demonstrationsaufzug in Nürnberg am 08. Mai 2026 führt zu Verkehrseinschränkungen

NÜRNBERG. (437) Am Freitag, dem 08. Mai 2026, werden zwei fortbewegende Versammlungen im Stadtgebiet von Nürnberg stattfinden. Wie bereits in der vorherigen Meldung 434 berichtet, hat sich für einen der Aufzüge die Wegstrecke geändert.

Neue Wegstrecke für Versammlung

Der Aufzug, der von 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr geplant ist, wird nun die folgende Route nehmen:

Cramer-Klett-Park

Innere Cramer-Klett-Straße

Beckschlagergasse

Innerer Laufer Platz

Äußere Laufer Gasse

Hirschelgasse

Webersplatz

Maxtor

Maxtorgraben

Labenwolfstraße (Zwischenkundgebung ca. 5 Minuten, vor dem Labenwolf-Gymnasium)

Pirckheimerstraße

Lindenaststraße

Veillodterstraße

Maxtorgraben

Rathenauplatz

Äußere Cramer-Klett-Straße

Cramer-Klett-Park

Verkehrsbehinderungen erwartet

Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen kann es zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperrungen kommen, die den Straßenverkehr langfristig beeinträchtigen können. Fahrzeugführer werden gebeten, die Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu befolgen und die Aufzugsstrecken während der genannten Zeiten großzügig zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Petzold