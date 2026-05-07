Geänderte Route für Demonstrationsaufzug in Nürnberg am 08. Mai 2026 führt zu Verkehrseinschränkungen
Polizeipräsidium Mittelfranken

Geänderte Route für Demonstrationsaufzug in Nürnberg am 08. Mai 2026 führt zu Verkehrseinschränkungen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

NÜRNBERG. (437) Am Freitag, dem 08. Mai 2026, werden zwei fortbewegende Versammlungen im Stadtgebiet von Nürnberg stattfinden. Wie bereits in der vorherigen Meldung 434 berichtet, hat sich für einen der Aufzüge die Wegstrecke geändert.

Inhalte im Überblick

Neue Wegstrecke für Versammlung

Der Aufzug, der von 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr geplant ist, wird nun die folgende Route nehmen:

  • Cramer-Klett-Park
  • Innere Cramer-Klett-Straße
  • Beckschlagergasse
  • Innerer Laufer Platz
  • Äußere Laufer Gasse
  • Hirschelgasse
  • Webersplatz
  • Maxtor
  • Maxtorgraben
  • Labenwolfstraße (Zwischenkundgebung ca. 5 Minuten, vor dem Labenwolf-Gymnasium)
  • Pirckheimerstraße
  • Lindenaststraße
  • Veillodterstraße
  • Maxtorgraben
  • Rathenauplatz
  • Äußere Cramer-Klett-Straße
  • Cramer-Klett-Park

Verkehrsbehinderungen erwartet

Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen kann es zu Verkehrsbehinderungen und Verkehrssperrungen kommen, die den Straßenverkehr langfristig beeinträchtigen können. Fahrzeugführer werden gebeten, die Anweisungen der eingesetzten Polizeibeamten zu befolgen und die Aufzugsstrecken während der genannten Zeiten großzügig zu umfahren.

Erstellt durch: Michael Petzold

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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