Nürnberg gehört erneut zu den sichersten Großstädten Deutschlands

Nürnberg zählt erneut zu den sichersten Städten Deutschlands. Im aktuellen Ranking der Städte mit über 200.000 Einwohnern, basierend auf der Polizeilichen Kriminalstatistik, belegt Nürnberg den fünften Platz. Diese Platzierung folgt auf den zweiten Platz des Vorjahres und bestätigt die konstant hohe Sicherheit in der fränkischen Metropole.

Top-Platzierung dank effektiver Polizeiarbeit

Mittelfrankens Polizeipräsident Gernot Rochholz hebt die Bedeutung der effektiven Zusammenarbeit der Nürnberger Polizeidienststellen hervor: „Das Kriminalitätsniveau in Nürnberg bewegt sich im Langzeitvergleich auf einem erfreulich niedrigen Stand. Die erneute Top-Platzierung zeigt uns, dass wir mit unserer Sicherheitsarbeit auf dem richtigen Weg sind und belegt, dass die Nürnberger Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt sicher leben.“ Im Vergleich zu Städten wie Bremen oder Hannover ist in Nürnberg das Risiko, Opfer einer Straftat zu werden, nur gut halb so hoch.

Gesellschaftliche Zusammenarbeit als Schlüssel zum Erfolg

Laut Rochholz ist der Erfolg auf die intensive Zusammenarbeit von Polizei, Kommune, Justiz und Zivilgesellschaft zurückzuführen. „In Nürnberg wird Sicherheit als gesamtgesellschaftliche Aufgabe verstanden.“ Diese enge Kooperation trug maßgeblich zur Sicherheitsbilanz der Stadt bei und zeigte sich als effektive Strategie zur Verbrechensprävention.

Den vollständigen Sicherheitsbericht 2025 für die Stadt Nürnberg finden Interessierte unter folgendem Link: Sicherheitsbericht Nürnberg 2025

Erstellt durch: Marc Siegl / mc