Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2252 bei Zirndorf: Drei Verletzte und Totalschäden
Polizeipräsidium Mittelfranken

Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2252 bei Zirndorf: Drei Verletzte und Totalschäden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

Im Landkreis Fürth ereignete sich am Donnerstag (07.05.2026) ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2252 zwischen Langenzenn und Wilhermsdorf. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden drei Personen verletzt.

Inhalte im Überblick

Hergang des Unfalls

Ein 54-jähriger Fahrer war gegen 14:30 Uhr in Richtung Wilhermsdorf unterwegs, als sein Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet. Der Cupra kollidierte daraufhin frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes, der aufgrund der Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert wurde.

Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Der Unfall führte dazu, dass sowohl der Fahrer des Cupra als auch die beiden Insassinnen im Mercedes (53 und 19 Jahre alt) verletzt wurden. Alle drei Personen mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Nach ersten Einschätzungen gibt es keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Straßensperrung und Unfallaufnahme

An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Die Polizeiinspektion Zirndorf und die Verkehrspolizei Fürth übernahmen die Unfallaufnahme. Die Staatsstraße 2252 blieb für zwei Stunden gesperrt.

- Anzeige -

Erstellt durch: Michael Konrad

Tödlicher Unfall in Erlangen-Bruck: Lkw überrollt Fahrradfahrerin
17-jährige Hadidja A. aus Ipsheim vermisst: Polizei sucht Zeugenhinweise
Geänderte Route für Demonstrationsaufzug in Nürnberg am 08. Mai 2026 führt zu Verkehrseinschränkungen
Ladendiebstahl in Nürnberger Innenstadt: Zwei Täter festgenommen, Haftantrag gestellt
Armin Backert wird neuer Leiter der Polizeiinspektion Höchstadt nach Sabine Röhrers Ruhestand
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Weniger Lkw im April auf deutschen Autobahnen unterwegs Weniger Lkw im April auf deutschen Autobahnen unterwegs
Nächster Artikel Energieverbrauch im ersten Quartal leicht gesunken Energieverbrauch im ersten Quartal leicht gesunken

Folgen Sie uns

You Might also Like