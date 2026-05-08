Frontalzusammenstoß auf Staatsstraße 2252 bei Zirndorf: Drei Verletzte und Totalschäden

Im Landkreis Fürth ereignete sich am Donnerstag (07.05.2026) ein schwerer Verkehrsunfall auf der Staatsstraße 2252 zwischen Langenzenn und Wilhermsdorf. Bei dem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge wurden drei Personen verletzt.

Hergang des Unfalls

Ein 54-jähriger Fahrer war gegen 14:30 Uhr in Richtung Wilhermsdorf unterwegs, als sein Fahrzeug in den Gegenverkehr geriet. Der Cupra kollidierte daraufhin frontal mit einem entgegenkommenden Mercedes, der aufgrund der Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert wurde.

Drei Verletzte und hoher Sachschaden

Der Unfall führte dazu, dass sowohl der Fahrer des Cupra als auch die beiden Insassinnen im Mercedes (53 und 19 Jahre alt) verletzt wurden. Alle drei Personen mussten zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht werden. Nach ersten Einschätzungen gibt es keine lebensgefährlichen Verletzungen.

Straßensperrung und Unfallaufnahme

An beiden Unfallfahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden und sie mussten abgeschleppt werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 30.000 Euro. Die Polizeiinspektion Zirndorf und die Verkehrspolizei Fürth übernahmen die Unfallaufnahme. Die Staatsstraße 2252 blieb für zwei Stunden gesperrt.

Erstellt durch: Michael Konrad