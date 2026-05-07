Kostenlose Fahrradregistrierung in Nürnberg: Schutz vor Diebstahl durch Polizeiaktion am Samstag

In Nürnberg bleibt der Fahrraddiebstahl ein relevantes Problem. Am Samstag, den 9. Mai 2026, bieten die Polizeiinspektionen Nürnberg-West, Nürnberg-Mitte und Nürnberg-Ost eine kostenlose Registrierung von Fahrrädern an.

Erhöhte Sicherheit durch Fahrradregistrierung

Ob Rennräder, Trekkingräder, Gravelbikes oder Pedelecs – Fahrräder sind als Verkehrsmittel weiterhin äußerst beliebt. Angesichts der oft hohen Anschaffungskosten empfiehlt die Polizei, Fahrräder effektiv zu sichern. Ein stabiles Schloss, das durch den Rahmen gezogen und an einem festen Gegenstand befestigt wird, ist dabei besonders empfehlenswert. Sollte das Fahrrad trotz geeigneter Sicherheitsmaßnahmen gestohlen werden, erleichtert eine Registrierung die Rückführung an den rechtmäßigen Besitzer.

Details zur kostenlosen Registrierung

Die Fahrradregistrierung ist kostenlos und erfordert keine Voranmeldung. Interessierte sollten ihr Fahrrad, einen Eigentumsnachweis (wie Rechnung oder Kaufvertrag) sowie einen gültigen Personalausweis oder Reisepass mitbringen. Pro Fahrrad sollten etwa zehn Minuten eingeplant werden. Nach der Registrierung erhalten die Fahrradbesitzer einen Aufkleber als sichtbares Zeichen, der potenzielle Diebe abschrecken soll.

Aktionstermine und -orte

Die Registrierung findet am Samstag, den 9. Mai 2026, zwischen 10:00 und 16:00 Uhr statt. Folgende Standorte sind für die Aktion vorgesehen:

Polizeiinspektion Nürnberg-Mitte, Schlotfegergasse 10, 90402 Nürnberg

Polizeiinspektion Nürnberg-Ost, Erlenstegenstraße 18, 90491 Nürnberg

Polizeiinspektion Nürnberg-West, Wallensteinstraße 47, 90431 Nürnberg

Erstellt durch: Oliver Trebing / mc