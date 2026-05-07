Verkehrsbehinderungen in Nürnberg: Bewegliche Versammlungen am Freitag betroffen
Polizeipräsidium Mittelfranken

Verkehrsbehinderungen in Nürnberg: Bewegliche Versammlungen am Freitag betroffen

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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NÜRNBERG. (434) Am kommenden Freitag, den 8. Mai 2026, müssen Verkehrsteilnehmer in Nürnberg mit Beeinträchtigungen rechnen. Grund dafür sind zwei angemeldete, sich fortbewegende Versammlungen, die durch Teile der Stadt führen.

Inhalte im Überblick

Erste Versammlung am Vormittag

Die erste Versammlung startet um 09:30 Uhr und wird voraussichtlich bis 10:00 Uhr andauern. Die Route führt von Maxtor über Maxtorgraben und Rathenauplatz bis zum Cramer-Klett-Park. In dieser Zeit kann es zu kurzfristigen Verkehrseinschränkungen kommen.

Nachmittagsrunde mit längerer Strecke

Zwischen 12:15 Uhr und 14:00 Uhr zieht die zweite Versammlung durch die Stadt. Die Route beginnt ebenfalls am Cramer-Klett-Park und verläuft über den Rathenauplatz, Sulzbacher Straße, Martin-Richter-Straße, Ludwig-Feuerbach-Straße, Bayreuther Straße, Pirckheimerstraße, Maxfeldstraße, Maxtor, Webersplatz, Landauergasse, Innerer Laufer Platz, Beckschlagergasse, Innere Cramer-Klett-Straße zurück bis zum Cramer-Klett-Park. Hier ist mit umfangreicheren Verkehrsbehinderungen und möglichen Straßensperrungen zu rechnen, die auch längerfristige Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben können.

Die Polizei bittet alle Fahrzeugführer, die Anweisungen der eingesetzten Beamten zu beachten und die betroffenen Routen gegebenenfalls weiträumig zu umfahren.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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