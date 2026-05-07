Explosion und Brand in Frontenhausen: Bewohner tot geborgen, Ursache weiter unklar
Polizeipräsidium Niederbayern

Explosion und Brand in Frontenhausen: Bewohner tot geborgen, Ursache weiter unklar

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Nachmittag des 20. April 2026 kam es zu einem schweren Vorfall in einem Wohnhaus im Mechthildisweg in Frontenhausen, Landkreis Dingolfing-Landau. Mehrere Explosionen erschütterten das Gebäude, das in der Folge in Flammen aufging. Nachdem die Feuerwehr den Brand löschen konnte, wurde bei den anschließenden Bergungsarbeiten ein toter Mann aus den Trümmern geborgen. Seine Identität ist mittlerweile geklärt.

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Identität des Verstorbenen festgestellt

Durch ein DNA-Gutachten der Rechtsmedizin München konnte die Identität des Opfers ermittelt werden. Es handelt sich um den alleinigen Bewohner des Einfamilienhauses, einen 55-jährigen Deutschen.

Ermittlungen zur Unglücksursache laufen

Das betroffene Haus wurde inzwischen wieder freigegeben. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kann eine defekte Gasleitung als Ursache der Explosion ausgeschlossen werden, da das Gebäude nicht an die örtliche Gasversorgung angeschlossen war. Die genauen Umstände der Explosion sind weiterhin unklar, da die Ergebnisse eines Gutachtens des Bayerischen Landeskriminalamtes noch ausstehen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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