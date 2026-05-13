Brand in Mönchsambach: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Hauptscheune, Ermittlungen laufen

Ein Feuer im Gemeindeteil Mönchsambach nahe Burgebrach im Landkreis Bamberg sorgte am Mittwochmittag für einen Großeinsatz der Einsatzkräfte. Die Kriminalpolizei Bamberg untersucht derzeit die Ursache des Brandes, die noch unklar ist.

Brandalarm in Mönchsambach

Gegen 12 Uhr ging der Notruf bei der Feuerwehr ein: Ein Schuppenanbau in Mönchsambach stand in Flammen. Mehrere Feuerwehren aus umliegenden Ortschaften rückten schnell zum Einsatzort aus. Das Feuer brach offenbar im Anbau einer Scheune aus und die Flammen schlugen auch durch das Dach.

Sachschaden in Höhe von 50.000 Euro

Den Feuerwehrkräften gelang es, das Feuer zu löschen und ein Übergreifen auf die Hauptscheune zu verhindern. Glücklicherweise befanden sich keine Personen im Gebäude, sodass niemand verletzt wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 50.000 Euro.

Ermittlungen zur Brandursache

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen zur bislang unklaren Brandursache übernommen. Hinweise auf eine mögliche Ursache des Brandes liegen bisher nicht vor.