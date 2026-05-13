Unfallflucht am Autobahnseeparkplatz: 10.000 Euro Schaden an geparktem Auto in Augsburg

In Augsburg-Hammerschmiede ereignete sich am Sonntag, den 10. Mai 2026, eine Unfallflucht in der Mühlhauser Straße. Zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer ein geparktes Fahrzeug am Autobahnseeparkplatz.

Erheblicher Schaden am Fahrzeug

Der Vorfall führte zu einem erheblichen Schaden an der Fahrertür des geparkten Autos, der sich auf etwa 10.000 Euro beläuft. Die Person, die für den Schaden verantwortlich ist, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ermittlungen wegen Fahrerflucht

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.