Unfallflucht am Autobahnseeparkplatz: 10.000 Euro Schaden an geparktem Auto in Augsburg
Polizei & Co

Unfallflucht am Autobahnseeparkplatz: 10.000 Euro Schaden an geparktem Auto in Augsburg

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
1 Minuten Lesezeit

In Augsburg-Hammerschmiede ereignete sich am Sonntag, den 10. Mai 2026, eine Unfallflucht in der Mühlhauser Straße. Zwischen 14:00 Uhr und 15:30 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrer ein geparktes Fahrzeug am Autobahnseeparkplatz.

Inhalte im Überblick

Erheblicher Schaden am Fahrzeug

Der Vorfall führte zu einem erheblichen Schaden an der Fahrertür des geparkten Autos, der sich auf etwa 10.000 Euro beläuft. Die Person, die für den Schaden verantwortlich ist, entfernte sich unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Ermittlungen wegen Fahrerflucht

Die Polizei hat Ermittlungen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort aufgenommen. Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Augsburg Ost unter der Telefonnummer 0821/323-2310 entgegen.

Polizeibericht Augsburg und Region vom 13.05.2026
34-Jähriger in Augsburg wegen sexueller Belästigung und Ladendiebstahl verhaftet
Augsburger Polizei nimmt alkoholisierten Autofahrer ohne Führerschein fest
Unbekannter Täter stiehlt Geldbeutel aus Taxi in Augsburg-Oberhausen
Schwerer Auffahrunfall auf A8 bei Friedberg: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden
Diesen Artikel teilen
VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
Vorheriger Artikel Brand in Mönchsambach: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Hauptscheune, Ermittlungen laufen Brand in Mönchsambach: Feuerwehr verhindert Übergreifen auf Hauptscheune, Ermittlungen laufen
Nächster Artikel Unbekannter Täter stiehlt Geldbeutel aus Taxi in Augsburg-Oberhausen Unbekannter Täter stiehlt Geldbeutel aus Taxi in Augsburg-Oberhausen

Folgen Sie uns

You Might also Like