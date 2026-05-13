Schwerer Auffahrunfall auf A8 bei Friedberg: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Am Dienstagmorgen, den 12. Mai 2026, ereignete sich auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München ein Auffahrunfall. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

Unfallhergang auf der A8

Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr gegen 08:45 Uhr auf das vorausfahrende Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes auf. Die Unfallstelle führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da zwei Fahrstreifen für etwa 90 Minuten gesperrt werden mussten.

Verletzte und Sachschaden

Die 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen, während der 52-jährige Autofahrer leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Beide Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die 30-jährige Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.