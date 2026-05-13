Schwerer Auffahrunfall auf A8 bei Friedberg: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden
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Schwerer Auffahrunfall auf A8 bei Friedberg: Zwei Verletzte und hoher Sachschaden

Alfred Ingerl
Alfred Ingerl
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Am Dienstagmorgen, den 12. Mai 2026, ereignete sich auf der Autobahn A8 in Fahrtrichtung München ein Auffahrunfall. Dabei wurden zwei Personen verletzt.

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Unfallhergang auf der A8

Eine 30-jährige Autofahrerin fuhr gegen 08:45 Uhr auf das vorausfahrende Fahrzeug eines 52-jährigen Mannes auf. Die Unfallstelle führte zu erheblichen Verkehrsbehinderungen, da zwei Fahrstreifen für etwa 90 Minuten gesperrt werden mussten.

Verletzte und Sachschaden

Die 30-Jährige erlitt schwere Verletzungen, während der 52-jährige Autofahrer leicht verletzt wurde. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 45.000 Euro geschätzt.

Ermittlungen wegen fahrlässiger Körperverletzung

Beide Beteiligten sind deutsche Staatsbürger. Die Polizei hat Ermittlungen gegen die 30-jährige Fahrerin wegen fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

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VonAlfred Ingerl
Alfred Ingerl ist freier Redakteur aus dem Bereich Blaulicht für Augsburg, Bayerisch-Schwaben und Bayern.
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