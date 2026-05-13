Handgemenge unter ungarischen Staatsbürgern in Ronheim endet mit Schnittverletzung – Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Dienstag, den 12. Mai 2026, kam es gegen 20 Uhr im Augsburger Stadtteil Harburg zu einem größeren Polizeieinsatz. Auslöser war ein Streit in einem Wohngebäude in Ronheim, in dem mehrere Personen leben. Auch Streifen aus Augsburg und den umliegenden Dienststellen waren vor Ort.

Verbalstreit eskaliert

Bereits gegen 19 Uhr gerieten zwei ungarische Staatsbürger in der Gemeinschaftsküche des Wohngebäudes aneinander. Die Auseinandersetzung zwischen dem 65-Jährigen und dem 53-Jährigen begann verbal und führte schließlich zu körperlicher Gewalt. Im Verlauf des Streits erlitt der jüngere der beiden Männer eine oberflächliche Schnittverletzung im Gesicht.

Polizei nimmt Ermittlungen auf

Da der Sachverhalt den alarmierten Bewohnern zunächst unklar war, rückte die Polizei mit mehreren Streifenwagen an, um die Lage zu klären. Nachdem die Umstände geklärt wurden, nahmen die Beamten eine Strafanzeige wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den älteren Beteiligten auf.