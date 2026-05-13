Trump zu Staatsbesuch in China eingetroffen

US-Präsident Donald Trump ist zu seinem mit Spannung erwarteten Staatsbesuch in Peking eingetroffen. Er wurde am Mittwochabend (Ortszeit) in Peking von chinesischen Offiziellen empfangen. Eine Zeremonie mit 300 jungen Chinesen, die chinesische und US-Flaggen schwenkten, begleitete seine Ankunft.

Chinas Präsident Xi Jinping wird Trump am Donnerstag und Freitag treffen. Er will Xi nach eigenen Angaben dazu bewegen, den chinesischen Markt für US-Unternehmen weiter zu öffnen. Eine Delegation von Wirtschaftsführern begleitet ihn, darunter Elon Musk und Nvidia-Chef Jensen Huang.

Trump hatte sich vor seiner Abreise optimistisch über die Beziehungen zu China geäußert und die Vorteile einer guten Zusammenarbeit hervorgehoben. Er machte zudem deutlich, dass er keine Unterstützung Chinas im Konflikt mit dem Iran oder in wirtschaftlichen Fragen benötige. Viele Themen stünden in China auf der Agenda, aber der Iran gehöre nicht dazu, da die Situation dort unter Kontrolle sei, so Trump. Viele Beobachter erwarten allerdings dennoch, dass der US-Präsident versuchen wird, Xi dazu zu bewegen, Druck auf Teheran auszuüben, insbesondere im Zusammenhang mit der Öffnung der Straße von Hormus.