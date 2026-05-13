Fahimi begrüßt Gesprächsankündigung der Regierung
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Fahimi begrüßt Gesprächsankündigung der Regierung

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Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), Yasmin Fahimi, hat die Ankündigung der Regierung begrüßt, weitere Reformschritte mit den Sozialpartnern abzusprechen. “Wir sind zu Gesprächen immer bereit”, sagte die DGB-Chefin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. “Jetzt warten wir auf eine konkrete Einladung mit einer konkreten Agenda.”

Yasmin Fahimi (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

Gemeinsam mit Arbeitgebern und Gewerkschaften wollen Union und SPD bis zur Sommerpause ein Reformpaket vereinbaren, welches die Bereiche Steuer, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratieabbau umfasst. Das hatten die Spitzenvertreter der Regierungsparteien am Dienstagabend im Koalitionsausschuss vereinbart.

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