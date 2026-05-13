CDU-Arbeitnehmerflügel verlangt Ersatz für “Entlastungsprämie”
Politik & Wirtschaft

CDU-Arbeitnehmerflügel verlangt Ersatz für “Entlastungsprämie”

DTS Nachrichtenagentur
DTS Nachrichtenagentur
1 Minuten Lesezeit

Aus der CDU kommt deutliche Kritik an den ausbleibenden Entlastungen für die Bürger. Der Chef des Arbeitnehmerflügels der Partei, Dennis Radtke, fordert einen Ersatz für die gescheiterte 1.000-Euro-“Entlastungsprämie”.

CDA (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

“Dass es für die 1000-Euro-Prämie weder einen Reparaturversuch noch eine Nachfolgelösung gibt, ist enttäuschend”, sagte Radtke dem “Stern”. Er erkennt darin ein gebrochenes politisches Versprechen. Der Koalition “pfeift der Gegenwind ins Gesicht”, so Radtke weiter. “Jetzt wäre es wichtig, die geweckten Erwartungen nicht zu enttäuschen und nicht noch weiteres Vertrauen zu verspielen.”

Zuvor hatte sich der Koalitionsausschuss am Dienstagabend darauf geeinigt, die vergangene Woche im Bundesrat gescheiterte 1.000-Euro-“Entlastungsprämie” nicht weiterzuverfolgen. Ein direkter Ersatz wurde nicht beschlossen.

Radtke schlägt jetzt Alternativen vor. “Aus meiner Sicht sollte geprüft werden, in diesem Jahr bis zu 1.000 Euro aus Weihnachtsgeld, Überstundenvergütung oder vergleichbaren tariflichen Sonderzahlungen steuerfrei zu stellen.” Aus Radtkes Sicht wäre das ein pragmatischer Weg, um Leistung anzuerkennen und Beschäftigte mit kleinen und mittleren Einkommen konkret zu entlasten.

- Anzeige -
Städte- und Gemeindebund fordert mehr Pragmatismus von Regierung
Pharmaverband kritisiert Warkens Gesetz zur Kassen-Stabilisierung
Handwerkspräsident fordert Reformen von der Regierung
Normenkontrollrat kritisiert neues Heizungsgesetz
Rehlinger fordert höhere Belastungen für Spitzenverdiener
Diesen Artikel teilen
Avatar-Foto
VonDTS Nachrichtenagentur
Autor dieses Artikel ist unser Partner, die dts Nachrichtenagentur.
Vorheriger Artikel Pkw-Fahrerin verursacht Unfallserie in Münchner Tunneln – Zwei Schwerverletzte Pkw-Fahrerin verursacht Unfallserie in Münchner Tunneln – Zwei Schwerverletzte
Nächster Artikel SPD sieht Regierung nach Koalitionsausschuss wieder auf Kurs SPD sieht Regierung nach Koalitionsausschuss wieder auf Kurs

Folgen Sie uns

You Might also Like